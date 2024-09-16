Сервис кикшеринга впервые оштрафовал на 100 тысяч рублей за езду вдвоем

«МТС Юрент» выписал штраф на 100 тысяч рублей за езду вдвоем в Москве

Фото: © РИА Новости / Евгений Биятов

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Средства списали с банковской карты нарушителя, привязанной к аккаунту.

Оператор кикшеринга в Москве впервые выписал штраф в 100 тысяч рублей за езду вдвоем на одном самокате. Оштрафовал одного из своих пользователей сервис «МТС Юрент».

В пресс-службе компании сообщили, что списали средства с банковской карты нарушителя, привязанной к аккаунту. В сервисе также подчеркнули, что поддержали инициативу Дептранса Москвы и увеличили санкции за передачу управления самокатом ребенку и езду вдвоем с 1 сентября.

Уточняется, что о нарушении пользования самокатом служба поддержки «МТС Юрент» узнала от одного из консультантов безопасности. После проверки был установлен аккаунт пользователя, которому выписали штраф.

В компании предупредили пользователей об усилении контроля за поездками на самокатах вдвоем: увеличилось число консультантов по безопасности, а на всех самокатах в Москве установили номера, которые легко считываются камерами.

До этого стало известно, кикшеринговый сервис «Яндекс Go» впервые оштрафовал на 100 тысяч рублей клиента, передавшего арендованный электросамокат несовершеннолетним.

В августе столичный Дептранс направил операторам кикшеринга предложение об увеличении штрафов за езду вдвоем и передачу управления детям до 100 тысяч рублей.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что в России с 1 марта следующего года планируют ввести обязательную сертификацию самокатов. Средства индивидуальной мобильности хотят оснастить светоотражателями, устройствами для ограничения скорости, системой ГЛОНАСС, а также специальным модулем сотовой связи для отслеживания местонахождения.