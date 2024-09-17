Ущерб в 2,7 млн рублей: как экс-сотрудница театра Москвы стала жертвой аферистов

Фото: ИЗВЕСТИЯ / Сергей Лантюхов

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Потерпевшая обратилась в полицию. Сотрудники устанавливают все детали случившегося.

Бывший пресс-секретарь московского Театра кукол имени Образцова отдала мошенникам более 2,7 миллиона рублей. Об этом сообщает источник 5-tv.ru.

В четверг, 12 сентября, с женщиной связалась якобы руководитель театра Елена Булукова и сообщила, что скоро поступит звонок от «куратора театра и ФСБ» по вопросам противодействия терроризму и экстремизму. Через некоторое время ей позвонил мужчина и рассказал, что с ее счета в банке поступил платеж в размере 660 тысяч рублей на поддержку ВСУ. После этого на связь с Александрой вышел «сотрудник ФСБ и Росфинмониторинга», который объяснил, что требуется вывести деньги со счета.

Потерпевшая прислушалась, сняла сумму в размере 300 тысяч рублей и добавила 500 тысяч рублей из личных сбережений. Она планировала передать средства через водителя «Яндекс Такси», но тот отказался их принимать. Тогда женщина добралась до ближайшего пункта и перевела часть денег мошенникам.

На следующий день в Москве она отдала часть денег на проверку Росфинмониторингом — две тысячи долларов, четыре тысячи евро и 150 тысяч рублей. На следующий день мошенник, представившийся «сотрудником ФСБ», заставил женщину перевести еще часть суммы — 1,2 миллиона рублей. Общий материальный ущерб составил 2,7 миллиона рублей.

Позднее женщина обратилась в правоохранительные органы. На данный момент сотрудники устанавливают личности подозреваемых и все детали произошедшего.

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