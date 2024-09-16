Лифт с людьми сорвался в московском ТЦ «Афимолл Сити»
Фото: ИЗВЕСТИЯ / Константин Кокошкин
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Что известно о ЧП?
В московском торговом центре «Афимолл Сити» сорвался лифт. Об этом сообщил источник 5-tv.ru
В момент происшествия внутри кабины находились люди. По предварительной информации, все являются работниками делового центра. К счастью, погибших нет. Пострадавших осматривают медики.
«Афимолл Сити» располагается на Пресненской набережной Москвы. Оно было построено в 2011 году. За минувшие годы подобных инцидентов не случалось. Однако были ситуации с возгораниями и умышленными убийствами.
Представители правоохранительных органов проведут проверку по факту произошедшего и установят виновников. Необходимо выяснить, были ли нарушения по части техники безопасности и эксплуатации лифта.
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