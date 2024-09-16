Давай обсудим: как отвлечься от личных проблем и сосредоточиться на работе

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Социальный опрос доказал, что 60% людей не могут сконцентрироваться на задачах из-за тревожных мыслей.

Отвлечься от личных проблем и сосредоточиться на работе россиянам помогает общение с коллегами. Об этом сообщает издание Lenta.ru.

В социальном опросе приняли участие 3,5 тысячи человек. Результаты исследования показали, что у 60% людей снижается работоспособность из-за личных проблем. Некоторые становятся невнимательными, а другие эмоциональными. И только малое количество опрошенных — 8% - уверены, что неудачи в жизни не влияют на их работоспособность.

В качестве способа отвлечься от плохих мыслей 33% россиян выбирают общение с коллегами. Однако 22% предпочитают, наоборот, брать на себя больше задач. Около 19% стараются чаще двигаться в этот момент, 14% дольше остаются на работе, а 12% блокируют все средства связи, которые не относятся к задачам.

Помимо этого, 6% опрошенных во время личных проблем начинают активнее участвовать в корпоративной жизни, 3% обращаются за помощью к руководителю. Меньше всего людей (1%) обращаются к корпоративным психологам. И только 32% ничего не делают.

Ранее 5-tv.ru сообщил, что россияне стали чаще нуждаться в похвале от руководства.