«Хотела еще детей»: собирается ли Бледанс становиться мамой в третий раз

Фото: ИЗВЕСТИЯ / Дмитрий Коротаев

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Она поделилась своими планами насчет ЭКО.

Телеведущая Эвелина Бледанс раньше хотела родить третьего ребенка, но сейчас передумала и больше не планирует. Об этом передает издание «Страсти».

«У меня есть два сына, все, мне достаточно. Я вот думала, хотела еще детей, но это все в прошлом. На сегодняшний день у меня всего в достатке, ничего другого нам не надо», — призналась актриса.

Звезда также отказалась от идеи сделать ЭКО, но это не из-за распространенных слухов, которые связаны с болезнями Жанны Фриске и Анастасии Заворотнюк.

При этом телеведущая понимает, что современная медицина способна сделать женщину матерью в любом возрасте. По словам Бледанс, она удивилась, когда до нее дошли слухе о предполагаемой беременности актрисы Марины Федункив. Учитывая, что артистки почти ровесницы.

У Бледанс двое детей. Первого сына зовут Николай, его она родила в 1994 году. А в 2012-м на свет появился второй ребенок — Семен. У мальчика диагностирован синдром Дауна.

Ранее 5-tv.ru сообщил, что Эвелину Бледанс осудили за поцелуи с «солнечным» сыном.