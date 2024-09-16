«Много общего»: МИЦ «Известия» и агентство Prensa Latina начинают сотрудничество

Фото, видео: ИЗВЕСТИЯ / Сергей Лантюхов; 5-tv.ru

Теперь они вместе будут помогать журналистам добывать главный ресурс современности — достоверную информацию.

Миллионы зрителей ждет еще больше новостей и репортажей со всего мира. Передавать объективную информацию и освещать любую ситуацию с учетом интересов всех сторон будут «Известия» и агентство Prensa Latina. Сегодня подписано соглашение о сотрудничестве с крупнейшим игроком латиноамериканского информационного рынка. Обозреватель «Известий» Николай Иванов расскажет все подробности.

Историческое соглашение: теперь мультимедийный центр «Известия» и агентство Prensa Latina будут работать вместе. Делиться материалами, инфраструктурой. Помогать журналистам добывать главный ресурс современности — достоверную информацию.

«И наше издание образовалось сразу после революции, поэтому, мне кажется, у нас много общего. И хочется надеяться, что наше взаимодействие позволит произвести революцию на рынке СМИ», — сказал генеральный директор МИЦ «Известия» Владимир Тюлин.

Действительно, газета «Известия» появилась в знаковом для России феврале 1917 года, а Prensa Latina — в 1959 году сразу после Кубинской революции по инициативе Фиделя Кастро и Эрнесто Че Гевары. Момент для подписания соглашения выбран принципиально важный: именно сейчас на Россию и Кубу, на всех, кто не согласен подчиняться Вашингтону и Брюсселю, на свободу слову Запад оказывает колоссальное давление.

«Против наших стран происходит активная кампания извне. Очень важно, чтобы мы объединяли усилия, чтобы доносить правду», — отметил президент ИА Prensa Latina Луис Энрике Гонсалес Акоста.

Своего рода коллаборация открывает доступ к мощным информационным платформам. Только представьте, у МИЦ «Известия» гигантская аудитория: более 93 миллионов только у новостных каналов. «Известия» сегодня — это телевидение, печатные издания, интернет-порталы, соцсети. Агентство Prensa Latina — это 36 корпунктов по всему миру, новости на шести языках, максимальная популярность в регионе.

«Страны так называемого глобального большинства начинают объединяться, становятся из стран глобального меньшинства странами глобальной силы, в том числе и в плоскости медиа. У стран Запада, у англоязычных СМИ есть доминирование. Если все будет продолжаться так же, то оно очень быстро пропадет», — отметил генеральный директор МИЦ «Известия» Владимир Тюлин.

Гостям с Острова свободы показали, как все устроено в «Известиях». Здесь делают новости. Студии-трансформеры — именно в этих пространствах снимают популярные передачи — «Бойцовский клуб», «Экстренный вызов», музыкальное шоу «Соль». Также показали аппаратную, новостную студию РЕН ТВ, ньюсрум, где круглые сутки шумно и многолюдно. Новости нужно выдавать первыми, качественно и в современном оформлении. Президент Prensa Latina учился и работал в России, экскурсию понимает без переводчика.

Очень важно, что Латинская Америка, которую представляет Prensa Latina, это максимально дружественный нам регион.

«То, что наши кубинские друзья открыты к взаимодействию, к обмену информации, к продвижению новостей о жизни России, и мы открыты к продвижению новостей о жизни как Кубы, так и Латинской Америки в целом — это очень хороший сигнал», — отметил директор Латиноамериканского департамента МИД России Александр Щетинин.

Символично, что у «Известий» и латиноамериканского агентства давние заочные связи. Владимир Тюлин дарит своему кубинскому коллеге газеты за 1962 год, где советские журналисты пишут об американской агрессии против Гаваны и ссылаются как раз на Prensa Latina. А в другом номере — интервью главного редактора «Известий» с кубинским лидером Фиделем Кастро.

«Для нас очень важно это соглашение. Мы будем лучше понимать, что происходит у вас. „Известия“ — важный источник информации. В наше время это одно из основных СМИ в России», — сказал президент ИА Prensa Latina Луис Энрике Гонсалес Акоста.

И теперь мы будем работать бок о бок, чтобы наши зрители и читатели получали самую точную, проверенную и качественную информацию первыми со всего мира и в любое время.