Фото, видео: ТАСС / Lynne Sladky; 5-tv.ru

Подозреваемого зовут Райан Уэсли Рут. Известно, что он собирал деньги для ВСУ и пытался вступить в интернациональный легион Украины.

Украинский след появился в деле о втором покушении на Дональда Трампа. В него целились когда тот играл в гольф. Преступника удалось обезоружить, но самое интересное выяснилось потом. Оказывается, задержанный не только фанат демократов, но и большой сторонник Зеленского. Он даже несколько раз ездил на Украину и, по данным спецслужб, помогал вербовал наемников.

Все подробности — у корреспондента «Известий» Романа Польшакова.

На первый план во всей истории со вторым покушением на Трампа выходит личность нападавшего. 58-летний Райан Уэсли Рут — сторонник демократов, а еще ярый фанатик, поклонник киевского режима. Снимался в роликах запрещенного в России «Азова»*, собирал деньги для ВСУ, сам пытался вступить в интернациональный легион Украины.

«Моей первоначальной целью было приехать и воевать. Но мне 56 лет, поэтому сначала они сказали, что у меня нет военного опыта. Поэтому план „Б“ заключался в том, чтобы приехать сюда, в Киев, и способствовать привлечению большего количества людей», — заявил он.

Но европейская пресса об этом говорит очень мало. Лидер французской партии «Патриоты» Флориан Филиппо этим фактом возмущен. В заокеанских СМИ сначала даже назвали попытку покушения простой перестрелкой. Затем разобрались. Но заголовки все равно не такие однозначные. И по факту виновником пытаются выставить жертву.

«Сегодняшнее покушение происходит на фоне ожесточенной риторики самого Трампа и его соратника Джей Ди Вэнса с его необоснованными заявлениями о гаитянских иммигрантах в Огайо», — заявил ведущий новостей MSNBC Лестер Холт.

Не стоит забывать, что покушение на премьер-министра Словакии Роберта Фицо совершил тоже ярый поклонник режима Зеленского.

«Эти люди полны решимости использовать любые средства, чтобы запугать всех тех, кто, в первую очередь, выступает против Украины и мирного урегулирования. А если это запугивание не поможет, как в случае с Робертом Фицо, то и совершить убийство», — сказал политолог из Словакии Петер Марчек.

Американские и европейские СМИ утверждают, что сторонники Трампа — опасные и агрессивные, но получается наоборот. Это подметил и Илон Маск.

«И почему никто все еще не пытался убить Байдена или Камалу», — написал Маск.

В Британии вдруг вслух заговорили о политике без насилия.

«Очень важно, чтобы мы все четко понимали, что насилие не должно играть никакой роли в любом политическом процессе. Так что да, мы глубоко обеспокоены, но пусть расследование идет своим чередом», — заявил премьер Великобритании Кир Стармер.

Что касается самого Трампа то он сразу же заявил — цел и невредим. Опасности вроде даже и не было.

«Я хотел бы, чтобы вы услышали это первыми: я в безопасности и здоров! Ничто не остановит меня. Я никогда не сдамся! Я всегда буду любить вас за вашу поддержку», — указал Трамп.

Отреагировали и Джо Байден, и Камала Харрис. Заявления как под копирку: рады что в безопасности, осуждают политическое насилие. За два с небольшим месяца это уже вторая попытка покушения на Трампа. В прошлый раз его рейтинги в предвыборной гонке сильно возросли. Если учитывать не самые эффектные дебаты, подозреваемый выбрал очень уж удачный момент для новой попытки покушения.

* — организация признана террористической и запрещена на территории России