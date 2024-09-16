Повышение рождаемости и забота о матерях: что обсуждали сегодня на Госсовете

Фото, видео: ИЗВЕСТИЯ / Дмитрий Коротаев; 5-tv.ru

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Состоялось первое заседание по направлению «Семья».

Поддержка материнства и многодетных — это только малая часть вопросов, о которых говорили сегодня на первом заседании комиссии Госсовета по направлению «Семья». Как отметили ее участники, мелочей здесь быть не может, а меры поддержки отразят в новом нацпроекте, обсуждают и нешаблонные решения.

«Те программы федеральные, которые уже и не в рамках нацпроекта, которые реализуются в субъектах, все это в комплексе как раз и нацелено на решение тех вопросов, которые мы перед собой ставим — это, в первую очередь, повышение рождаемости, забота о матерях с детьми», — отметил помощник президента России, секретарь Госсовета Алексей Дюмин.