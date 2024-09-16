В Курской области объявили эвакуацию жителей Рыльского и Хомутовского районов

Фото: ИЗВЕСТИЯ / Павел Волков

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Власти региона объяснили решение необходимостью обеспечить безопасность граждан.

Власти Курской области приняли решение об обязательной эвакуации населенных пунктов Рыльского и Хомутовского районов, которые находятся в 15-километровой зоне у границы. Об этом сообщил губернатор региона Алексей Смирнов.

«На заседании регионального оперштаба на основании оперативной информации принято решение об обязательной эвакуации населенных пунктов Рыльского и Хомутовского районов, которые находятся в 15-километровой зоне, прилегающей к границе с Украиной. Это необходимо для обеспечения безопасности жителей», — написал он в своем Telegram-канале.

Смирнов уточнил, что координировать процесс эвакуации будут силовые структуры, сотрудники местных администраций и дружинники центра «Патриот».

Также глава региона призвал жителей с пониманием отнестись к сложившейся ситуации и следовать всем рекомендациям силовиков и местных властей.

Ранее в этот день сообщалось, что подразделения группировки войск «Север» освободили населенные пункты Успеновка и Борки в Курской области в ходе отражения попытки вторжения Вооруженных сил Украины на территорию РФ.

Также российские войска нанесли поражение противнику в районах Любимовки, Новоивановки, Дарьино, Николо-Дарьино, Толстого Луга, Плехово и Покровского. Отражены пять контратак ВСУ в направлении Бяхово, Большой Обуховки, Викторовки, Любимовки и Малой Локни. В результате ВС РФ ликвидировали до 40 боевиков, а также уничтожили четыре боевые бронированные машины (ББМ).

Атака ВСУ на Курскую область

ВСУ напали на Курскую область утром 6 августа. Боевики попытались прорвать оборону на государственной границе России, а также нанесли массированный удар по мирным районам региона, при котором погибли и пострадали десятки человек.

На территории Курской области ввели режим ЧС федерального масштаба и контртеррористической операции (КТО). Операция по вытеснению боевиков киевского режима с территории России продолжается.

Проживающих в граничащих с Украиной районах эвакуируют из соображения безопасности.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что армия РФ продолжает вытеснять противника из Курской области.