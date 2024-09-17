Солист «Иванушки International» о начале карьеры: «Никому не были нужны»

Фото, видео: © РИА Новости / Кирилл Каллиников; 5-tv.ru

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Первое время музыкантам не хватало денег на жизнь.

Группа «Иванушки International» столкнулась с большими трудностями в начале своей карьеры. Об этом солист Андрей Григорьев-Аполлонов эксклюзивно рассказал 5-tv.ru на презентации сольного проекта MARSO.

Какой бы сладкой не казалось жизнь знаменитостей, они прошли на пути к ней не мало преград. Участникам музыкального коллектива «Иванушки International» было не на что существовать первые полтора года. Как бы они не старались, их треки не становились популярными, а финансовое положение ухудшалось из-за множественных безуспешных попыток.

«Мы никому не были нафиг нужны. Я полтора года жил на 150 долларов в месяц, реально. Мне продюсер снимал квартиру фиг знает где за 200 долларов. Уже такой был момент, что не идет — все, заканчивать», — поделился Андрей Григорьев-Аполлонов.

Несмотря на серьезные трудности, певец не сдавался. Он до последнего верил, что черная полоса скоро закончится и настанет благополучие. Андрей отказался от приглашений работать в театре от известного режиссера Марка Розовского и просил продюсера группы не сдаваться.

Последней попыткой доказать, что все получится, стала съемка клипа на песню «Тучи». После записи ролика карьера пошла в гору.

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