«Пеленки менять, кормить»: Саша Стоун готовится стать отцом

Фото: ИЗВЕСТИЯ / Дмитрий Коротаев

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Любовные отношения у инфлюенсера не складываются, однако о потомстве он уже задумался.

Блогер Саша Стоун мечтает о детях. Об этом он рассказал в беседе с гимнасткой и телеведущей Ляйсан Утяшевой.

Личная жизнь инфлюенсера давно славится, как не самая удачная. У него постоянно не складываются отношения со спутницами. Известно, что одной из бывших он дважды делал предложение, но та отказала.

После последнего разрыва Александр окончательно поник и перестал доверять женщинам. Он признался, что неудачи оставили отпечаток на его сердце и теперь он каждый раз сомневается, нужна ли ему вообще девушка.

Несмотря на сложную личную жизнь, Стоун мечтает стать отцом. Он неоднократно публично изъявлял это желание. Оно стало острее после рождения младшей сестры. Прочувствовав все прелести и тяготы родительства, Саша еще больше влюбился в роль отца.

«Как сестра родилась у меня, так я начал готовиться. Очень много времени я поводил с мелкой. И пеленки поменять, и покупать, и покормить, остаться с ней…», — поделился Стоун.

Ранее 5-tv.ru сообщил, что Сысоева впервые рассказала о расставании со Стоуном.