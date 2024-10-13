«Она вдохновляет»: звезды описали идеальную женщину

Фото, видео: www.globallookpress.com/Oliver Gutfleisch; 5-tv.ru

В погоне за совершенством многие идут даже на риск, обращаясь к пластическим хирургам. Однако, зачастую — идеал для многих определяется не внешними, а внутренними качествами.

Все мы так или иначе стремимся к определенным идеалам: кто-то меняет черты характера, чтобы быть лучше, а кто-то обращается к косметологам и хирургам, чтобы приблизиться к желаемой картинке. Но нас объединяет одно — стремления к совершенству. Так какая она — идеальная женщина, выяснил корреспондент 5-tv.ru в диалоге со звездами на презентации сольного проекта MARSO.

«Она должна быть роскошной, конечно же. Женщина-богиня — это грациозная, тонкая, с длинной шеей, тонкими щиколотками. На ней любой, даже простое, украшение будет смотреться очень дорого. Даже в джинсах и в белой футболке будет настоящей богиней. Это осанка, как она себя подает», — делится мыслями fashion-диджей Катя Гусева.

С мнением артистки солидарна и MARSO. Певица убеждена, что женщина-богиня — это роскошь. Именно такие леди ставят в приоритет свой комфорт, потому что себя уважают. Они никогда не будут лицемерить и вести себя наигранно, потому что не нуждаются в лишнем внимании, добавила Соня Маркова.

«Без пошлости, без каких-то наигранных эмоций, а именно вот, на нее смотришь и понимаешь, что она роскошная сама по себе. Из нее изнутри идет такая спокойная энергетика, то есть она мудрая, она вдохновленная чем-то», — отметила бывшая бэк-вокалистка Дмитрия Маликова.

Если представители прекрасного пола твердят про качества, то мужчины шоу-бизнеса считают всех женщин идеальными. Например, Андрей Григорьев-Апполонов рассказал, что совершенный образ — дело вкуса. Сам солист группы «Иванушки International» поделился секретом: для каждого мужчины своя женщина самая лучшая.

«Знаете, на самом деле, „женщина-богиня“ — обязанность говорить эту фразу обычно принадлежит мужу. <…> Для меня богиня была моя жена, разумеется. Богиня — это значит все офигенно, все лучшее, все самое крутое, все самое красивое, все самое мудрое. Вот это вот, на мой взгляд, женщина-богиня», — высказался артист.

Natan, к слову, считает также. По словам рэп-исполнителя, любая представительница прекрасного пола будет чувствовать себя совершенно только в том случае, если с ней любящий мужчина.

«Должна быть влюбленной, любимой и максимально нужной для мужчины. Тогда мужчина делает все, чтобы она почувствовала себя богиней», — добавил певец.

А вот Иван Чуйков считает, что абсолютно любая женщина, даже без мужского плеча рядом, может стать идеальной, если раскроет и начнет излучать мощную энергию. По мнению телеведущего, это есть в каждой, главное — принять это и пользоваться возможностями, данными природой.

«Она вдохновляет. Вдохновляет на красоту, вдохновляет на силу, вдохновляет на жизнь. Я думаю, что у каждой женщины есть такая магия, есть эта сила вдохновлять всех вокруг. Главное, дорогие девушки, уважаемые женщины, не утратьте эту силу», — добавил артист, обращаясь к женщинам.

Денис Никифоров тоже считает, что в женщине главное — красота: и внутренняя, и внешняя. На любую даму найдется свой рыцарь, добавил звезда сериала «Молодежка».

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