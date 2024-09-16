Путин поручил увеличить штатную численность Вооруженных сил России

Фото: ИЗВЕСТИЯ / Алексей Полторанин

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Правительство должно будет предусмотреть выделение Минобороны средств из федерального бюджета для реализации указа.

Президент России Владимир Путин постановил увеличить штатную численность Вооруженных сил почти до 2,4 миллиона единиц. Соответствующий указ главы государства обнародован на официальном интернет-портале правовой информации.

«Постановляю установить штатную численность Вооруженных сил Российской Федерации в количестве 2 389 130 единиц, в том числе 1 500 000 военнослужащих», — говорится в документе.

Также Путин поручил правительству РФ предусмотреть выделение Минобороны бюджетных ассигнований из федерального бюджета, которые необходимы для увеличения штатной численности армии.

Указ вступает в силу с 1 декабря 2024 года.

Прежде Минобороны РФ опубликовало приказ, подписанный главой ведомства Андреем Белоусовым, отменяющий ежемесячные соцвыплаты мобилизованным военнослужащим, которые самовольно покинули воинскую часть или место службы.

Социальная ежемесячная выплата установлена президентом России Владимиром Путиным в размере 158 тысяч рублей. Она составляет большую часть начисляемых военнослужащим минимальных выплат в 195 тысяч рублей и не облагается налогом.

Ранее 5-tv.ru писал, что пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков рассказал об экономической поддержке армии России. По его словам, войска достаточно обеспечены в этом плане.