Частая ошибка: какая привычка может нанести вред здоровью зубов

Фото: www.globallookpress.com / © Val Thoermer

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Отказ от жесткой щетки лишь частично поможет сохранить белоснежную улыбку.

Чистка зубов сразу после еды лишь навредит здоровью зубов, чтобы этого не случилось — нужно просто подождать. Об этом в беседе с Lenta.ru рассказал стоматолог, хирург-имплантолог Игорь Блюмкин.

Специалист пояснил, что после приема пищи зубная эмаль размягчается, в итоге ее повредить становится еще проще. Блюмкин посоветовал после еды подождать полчаса и только потом приступить к чистке зубов.

Хирург-имплантолог подчеркнул, что использование жесткой зубной щетки лишь травмирует как эмаль, так и десну. Отказавшись от нее, также стоит прибегнуть к особой технике чистки: мягкие круговые движения в течение как минимум двух минут. Перед этим важно расположить щетку под углом 45 градусов.

По мнению Блюмкина, отказ от зубной нити в дополнении с ирригатором и специальным ершиком — это частая ошибка. Все дело в нюансе, который кроется в застревающих частичках пищи после еды. Стоматолог указал, что достать до них с помощью зубной щетки крайне тяжело.

Ранее 5-tv.ru писал, как сохранить здоровье зубов пожилым людям. Здесь уже другой стоматолог призвал отказаться от жестких щеток, но не только.