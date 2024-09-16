Путин обсудил с Поповой ситуацию с эпидемиологической безопасностью в стране

Фото, видео: © РИА Новости / Александр Казаков; 5-tv.ru

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Глава Роспотребнадзора представила президенту проект мобильной лаборатории на базе вертолета Ка.

Президент РФ Владимир Путин провел рабочую встречу с главой Роспотребнадзора Анной Поповой, на которой они обсудили меры по обеспечению эпидемиологической безопасности в стране. Об этом сообщила пресс-служба Кремля.

Другими темами обсуждения стали работа единой информационно-аналитической системы Роспотребнадзора и развитие сети мониторинга патогенов.

Кроме того, Попова рассказала главе государства о создании мобильной лаборатории со съемными модулями на базе вертолета Ка, которую разрабатывает входящая в госкорпорацию «Ростех» компания «Вертолеты России» для нужд Роспотребнадзора.

По словам главы службы, речь идет о высокопроизводительной и защищенной лаборатории, которая сможет работать в местах недосягаемых для автомобильных лабораторий. Первый работающий образец должен быть представлен через три года, отметила Попова.

Она добавила, что число передвижных лабораторий ведомства на базе автомобилей за несколько лет увеличилось с пяти до 71. Благодаря этому появилась возможность помогать больным и выявлять инфекции в любых уголках страны доступных для автотранспорта.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что глава Роспотребнадзора Анна Попова заявила о старте в России прививочной кампании против гриппа.