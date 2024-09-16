Глава «Росатома» указал на угрозы Киева атомной энергетике России и всему миру

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В качестве примеров Лихачев привел обстрелы Запорожской и Курской АЭС.

Действия властей Украины угрожают как атомной энергетике России, так и всего мира. Международные организации должны дать оценку поведению киевского режима. Такое заявление сделал глава «Росатома» Алексей Лихачев в ходе выступления на открытии генеральной конференции Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ).

«Безрассудное поведение киевского режима представляет собой угрозу не только отдельным объектам российской атомной энергетики, но и развитию всей мировой атомной отрасли. Это требует адекватной реакции, в том числе со стороны международных организаций», — сказал он.

Лихачев указал на то, что ВСУ возобновили атаки на Запорожскую АЭС, которых не было с ноября 2022 года. Последствия нападений зафиксировали эксперты МАГАТЭ. Под массированный удар ВСУ также в августе попала Курская АЭС. Причем киевский режим не скрывал своих намерений по силовому захвату станции.

Атака ВСУ на Курскую АЭС

Украинский дрон-камикадзе 22 августа пытался влететь на территорию станции. Российские силы ПВО сбили беспилотник ВСУ, он упал недалеко от хранилища отработавшего ядерного топлива. Спустя пять дней после происшествия на Курскую АЭС по приглашению Владимира Путина прибыл глава МАГАТЭ Рафаэль Гросси для оценки степени последствий атаки.

По итогам посещения станции Гросси заявил, что в районе Курской АЭС возникла опасность ядерного инцидента. По его словам, пока она работает «близко к нормальным условиям». Однако если на станцию будет оказываться «какое-либо воздействие», то последствия будут очень серьезными.

Атака ВСУ на Запорожскую АЭС

Боевики ВСУ неоднократно пытались атаковать Запорожскую АЭС. Последняя попытка атаки была предпринята при помощи беспилотников. Снаряды попали в градирни — устройства для охлаждения воды. В результате произошло возгорание, в том числе внутренних конструкций. Как заявили в «Росатоме», удар боевиков — это акт ядерного терроризма.

В августе делегация МАГАТЭ во главе с Рафаэлем Гросси прибыла на Запорожскую АЭС. Стоит отметить, что это уже пятый визит Гросси на данную ЗАЭС. Он отмечал, что основная цель поездки — «содействие и помощь в предотвращении ядерной аварии». В этот раз Гросси назвал хрупкой и нестабильной ситуацию на Запорожской АЭС.

Ранее 5-tv.ru писал, что в Курской области ограничат движение транзитного транспорта через зону АЭС.