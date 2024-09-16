Фото, видео: Reuters / Russian Defence Ministry; Пресс-служба Минобороны РФ; 5-tv.ru

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Об успехах армии РФ сообщили в Минобороны.

Группировка войск «Запад» отразила восемь контратак Вооруженных сил Украины (ВСУ) в зоне спецоперации. В зоне ответственности группировки было уничтожено до 600 боевиков. Об этом сообщили в Минобороны РФ.

Всего Вооруженные силы (ВС) РФ за минувшие сутки ликвидировали больше 1900 боевиков армии Украины в ходе проведения спецоперации по защите Донбасса. Кроме того, войска РФ в зоне СВО поразили украинский военный аэродром.

Россия продолжает специальную военную операцию по денацификации и демилитаризации Украины, о начале которой президент РФ Владимир Путин объявил 24 февраля 2022 года. Решение было принято после того, как власти ДНР и ЛНР обратились к Москве с просьбой оказать им помощь в противостоянии агрессии киевского режима.

Западные страны вместе с Незалежной решили, что российская спецоперация якобы является вторжением. Тогда они стали спонсировать Украину, тем самым продолжая конфликт на этой территории. Тем временем боевики киевского режима продолжают обстреливать жилые районы России.

Ранее 5-tv.ru писал, что армия России освободила два населенных пункта в Курской области от ВСУ. За сутки войска РФ ликвидировали свыше 350 украинских боевиков.