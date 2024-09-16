Офицеров представительства Минобороны заподозрили в получении взяток

Фото: ИЗВЕСТИЯ / Зураб Джавахадзе

Перейти в Дзен Есть новость?

Присылайте »

Эпизоды связаны с поставкой продуктов военного назначения.

Двух офицеров военного представительства Минобороны России заподозрили в получении взяток в размере более чем 11 миллионов рублей. Об этом сообщили в Telegram-канале Следственного комитета РФ.

«В Москве офицеры военного представительства Минобороны России подозреваются в получении взяток в особо крупном размере», — написано в сообщении.

Сообщается, что уголовное дело по статье о «получении взятки в особо крупном размере» возбуждено в отношении начальника 4924 военного представительства Минобороны России Ивана Популовского. Причем в этом же обвинили и его подчиненного Григория Зорина.

Согласно данным следствия, общая сумма контрактов превысила 1,2 миллиарда рублей. Они были заключены между двумя компаниями в рамках исполнения государственного оборонного заказа на поставку электропродукции и кабеля для нужд Минобороны.

Речь идет об ОАО «Всероссийский научно-исследовательский проектно-конструкторский институт кабельной продукции» и ЗАО «Торговый дом «Всероссийский Научно-Исследовательский проектно-конструкторский и технологический Институт Кабельной Промышленности». Представители именно этих предприятий, согласно версии следствия, и вступили в сговор с Популовским и Зориным в 2021 году.

Отмечается, что оба обвиняемых офицера получили взяток на более чем 11 миллионов рублей. По данным следствиях, целью сговора было ослабление контроля при проведении приемки товаров и получении иных привилегий. Оба фигуранта дела признали свою вину, сейчас следователи проверяют их причастность к другим аналогичным преступлениям.

Ранее 5-tv.ru писал о задержании замкомандующего Ленинградским военным округом по делу о взятке.