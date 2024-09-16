МВД взяло на контроль ситуацию с задержанием участника СВО из Молдавии

Фото, видео: © РИА Новости / Дмитрий Макеев

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Сослуживцы говорят, что пока «Саймон» воевал за Россию, у него истек срок временной регистрации.

Геннадий Федько — боец добровольческого батальона «Скиф» с позывным «Саймон», который за свои заслуги на СВО представлен к Государственной награде «За храбрость».

А вот по мнению антироссийского руководства Молдовы, гражданином которой он является, он преступник и должен сидеть в тюрьме. На Родине ему грозит срок в 20 лет. К сожалению, из-за бюрократических нюансов миграционного законодательства, фронтовика задержали на выезде из ЛНР и решили депортировать.

Геннадий Федько, позывной «Саймон», должен был вернуться в расположение батальона «Скиф» буквально через пару дней. Вон, даже свои личные вещи оставил на своем спальном месте. Но ситуация распорядилась так, что теперь ночевать ему приходится в спецприемнике МВД города Шахты.

Сослуживцы говорят, что пока «Саймон» воевал за Россию, у него истек срок временной регистрации. По завершении контракта он отправился уладить все дела с документами, но даже не доехал до Ленинградской области, где он уже не первый год проживает.

Полицейские по букве закона правы. Но все-таки боец СВО, прошедший путь от стрелка до старшины, раненый на артемовском направлении и претендующий на российское гражданство, это случай иного порядка. И таких как он в «Скифе» немало.

Позывной «Викинг» тоже гражданин Молдовы, обладатель медалей СВО за ратную доблесть и особые заслуги. Теперь и он опасается депортации.

«Мы сюда добровольно приехали, помогать нашим братьям по оружию. Я не обвиняю власть, я поддерживаю Россию. Но хотелось бы попросить, чтобы помогли бойцам. Та же участь, наверное, и меня ждет», — поделился боец батальона «Скиф» добровольческого корпуса ВС РФ с позывным «Викинг».

«Скиф» — это активно воюющее подразделение добровольцев. Здесь все проходят через передовую. Даже комбата мы застаем раненого — на днях он пострадал от сброса вражеского боеприпаса. Несмотря на высокую должность сам всегда в окопах с рядовыми бойцами.

«У нас все, кто приходят бойцы, все, кто заходит, им приходится воевать. И у нас есть представители такие же и они все служат и воюют. Ну, это неправильно. Если люди достойно служат, и после этого попадают в такие ситуации, то надо что-то пересмотреть, я не знаю», — отметил военнослужащий с позывным «Ставр».

Командиры батальона «Скиф» российского добровольческого корпуса уже написали письма во все инстанции и требуют внесения поправок в миграционное законодательство относительно иностранцев, участвующих в специальной военной операции. Разбираются в ситуации и в самом МВД.

«Обратила на нее внимание коллег из ГУВМ МВД России. Они уже разбираются в произошедшем и примут решение в соответствии с законодательством», — прокомментировала ситуацию официальный представитель МВД РФ Ирина Волк.

По заявлению официального представителя министерства — в главном управление уже взяли дело бойца СВО на контроль.