Подросток напал с молотком на людей в школе Челябинска: что известно к этому часу

Подросток из Челябинска незадолго до нападения на школу рассуждал о нацизме

Фото: 5-tv.ru

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В результате происшествия пострадали четыре человека. По некоторым данным, мальчик лежал в психушке.

Утром понедельника, 16 сентября, 13-летний подросток с молотком напал на учеников и педагогов школы № 68 в Челябинске. В результате пострадали четыре человека, двоим делают операции. Что известно об инциденте — в материале 5-tv.ru.

Что произошло в челябинской школе

Губернатор Челябинской области Алексей Текслер сообщил о нападении на людей в коррекционной школе. Он задался вопросом: как ученик смог пронести в школу молоток и почему охрана не отреагировала на это должным образом. Губернатор взял ситуацию на личный контроль и поручил провести проверки во всех образовательных учреждениях.

В результате происшествия пострадали четыре человека. Их незамедлительно госпитализировали для оказания медпомощи. Что же касается нападавшего, то вызванный сотрудниками школы наряд Росгвардии в результате задержал его.

В правоохранительных органах изначально сообщили в беседе с РИА Новости, что подросток принес с собой в школу нож, молоток и пистолет. Однако позднее в прокуратуре заявили агентству, что у мальчика был с собой муляж огнестрельного оружия.

Пострадавшие при нападении на челябинскую школу

В региональном Минздраве сообщили, что среди пострадавших трое подростков 13 лет — две девочки и мальчик, а также преподаватель. Источник 5-tv.ru сообщал, что одну из пострадавших школьниц госпитализировали в отделение экстренной реанимации с травмами головы.

«Пострадавшие получают необходимую медицинскую помощь. Один ребенок экстренно взят в операционную, второй после дообследования и осмотра ведущими профильными специалистами также взят на оперативное лечение», — сказали в министерстве.

При этом третий подросток и учитель не нуждаются в операциях. Их доставили после инцидента в профильные отделения.

Кроме того, мама одной из пострадавших девочек Анна Емельянова в беседе с 5-tv.ru подтвердила, что ее дочь после получения травмы головы сейчас оперируют. После этого школьницу введут в медикаментозную кому.

Нападение в школе: работа правоохранителей

Областная прокуратура начала проверку организации работы охраны и соблюдение пропускного режима в школе. После нападения СУ СК РФ по региону возбудило уголовные дела по статьям «Организация убийства» и «Халатность».

Правоохранители осматривают место происшествия, и устанавливают причины и условия инцидента. Расследование уголовного дела взял под личный контроль глава СКР РФ Александр Бастрыкин.

Что известно о нападавшем подростке

Напавший на школу № 68 в Челябинске подросток незадолго до нападения на учеников и педагогов опубликовал на странице в соцсети пост о нацизме. Как передает Telegram-канал «112», мальчик буквально за несколько часов до инцидента порассуждал в сети о рабстве, одним из проявлений которого он считает систему среднего образования.

«Школа создана, чтобы молодые дети становились рабами и чтобы отвлекались от правды нашего правительства», — написал подросток.

Он также порассуждал о политике, нацизме и свободе слова. После этого появились сообщения о нападении на учеников и учителей в челябинской школе.

Кроме того, глава Лиги безопасного интернета Екатерина Мизулина в Telegram-канале сообщила, что подросток прежде состоял на учете в подразделении по делам несовершеннолетних органов внутренних дел (ПДН).

Также мама пострадавшей Емельянова рассказала, что у нападавшего могли быть проблемы, связанные с психикой.

«Сказали то, что он раньше лежал в психушке», — сказала она.

Родственники пострадавших школьников

Отец и бабушка одной из пострадавших рассказали в беседе с 5-tv.ru, что у напавшего подростка не было конфликта с другими детьми. Они все учились в одном классе. Когда мальчик появился в кабинете с молотком, классная учительница бросилась на защиту школьников.

«Она (учительница. — Прим. ред.) находится в шоковом состоянии, она не может ничего вспомнить», — сказала бабушка пострадавшей.

Они также отметили, что не знают, какие травмы получили другие пострадавшие. При этом они слышали про ножевые ранения у людей.

Бабушка также заявила, что нападавшего подростка нужно посадить. По его словам, мальчик — «террорист будущий».

Мать другой пострадавшей Анна Емельянова подтвердила, что подросток учился в одном классе с ее дочерью и прежде агрессию не проявлял к ней.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что госпитализация пострадавшего ребенка в школе Челябинска попала на видео.