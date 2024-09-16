«Все самое крутое»: Григорьев-Аполлонов рассказал о своей женщине-богине

Григорьев-Аполлонов призвал относиться к женам как к богиням

Фото, видео: ИЗВЕСТИЯ / Анна Селина; 5-tv.ru

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Свою супругу солит «Иванушек» старался носить на руках.

Каждый настоящий мужчина должен относиться к своей супруге как к богине. Таким мнением в разговоре с 5-tv.ru поделился популярный певец Андрей Григорьев-Аполлонов, солист знаменитой группы «Иванушки International», во время презентации проекта исполнительницы Сони Марковой, более известной под псевдонимом MARSO.

«Женщина-богиня" — обязанность говорить эту фразу обычно принадлежит мужу», — отметил артист.

Так, супруг Марковой, уверен Григорьев-Аполлонов, безмерно гордится своей суженой и очень счастлив, что супруга дарит ему наследников.

Певец признался: он тоже всегда считал свою жену богиней и старался носить ее на руках, помня о том, что в отношениях с любимой женщиной нужно испытывать благодарность.

«Богиня — это значит все афигенно. Все лучшее, все самое крутое, все самое красивое, все самое мудрое», — подчеркнул солист «Иванушки International».

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