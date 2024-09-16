Госпитализация пострадавшего ребенка в школе Челябинска попала на видео

Фото, видео: 5-tv.ru

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Несовершеннолетний набросился на учеников и учителей сегодня утром.

Машина скорой помощи увозит пострадавшую из-за нападения с молотком 13-летнего школьника в Челябинске. Кадры с места события появились в распоряжении 5-tv.ru.

На видео можно увидеть, как появляются носилки с пострадавшей школьницей. Сотрудники Росгвардии и скорой помощи помогают загрузить девочку в машину.

Прокуратура Челябинской области также показала фото класса, где 13-летний мальчик напал на учеников и учителей школы. Там также подчеркнули, что пострадавшие госпитализированы в медицинское учреждение. Ведомство указало, что начата проверка организации охраны школы, а также соблюдения пропускного режима.

По предварительной информации, нападение 13-летнего школьника произошло утром в коррекционной школе Челябинска. Отмечалось, что он использовал для нанесения ударов по ученикам и учителям – молоток.

Ранее 5-tv.ru писал о заявлении губернатора Челябинской области Алексея Текслера, который поднял вопрос о проблемах охраны в школе.