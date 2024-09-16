Ушли за грибами: в Подмосковье с августа искали пропавших супругов-инвалидов

Фото: © РИА Новости / Максим Богодвид

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Их тела были найдены в лесопарке. Назначена судебно-медицинская экспертиза.

В городе Клин Московской области обнаружили тела двух супругов, которые пропали в августе. Об этом сообщили волонтеры поискового отряда «ЛизаАлерт».

Тела Александра Воробьева и Натальи нашли в СНТ «Спасское». Видимых телесных повреждений специалисты не зафиксировали. Назначена судебно-медицинская экспертиза.

По словам одного из волонтеров, Александр и Наталья находились в лесопарке на расстоянии 1,5 километра от населенного пункта. Периодически они выбирались в лес за грибами. На месте обнаружения тел также находилась корзинка.

Эксперты установили, что супруги являлись инвалидами с нарушением опорно-двигательного аппарата и слуха. Сейчас проводится проверка по статье 105, 109, а также по четвертой части статьи 111 УК РФ.

Ранее 5-tv.ru сообщил, что пропавшую неделю назад 15-летнюю школьницу до сих пор не могут найти в Сочи.