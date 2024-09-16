Фото: www.globallookpress.com / Sgt. John Schoebel

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Тем самым Запад и Незалежная намерены оправдать разрешение на удары вглубь российской территории.

Руководство украинских спецслужб и военного командования Незалежной с подачи кураторов из Соединенных Штатов намерено инсценировать ракетный удар якобы России по детскому учреждению. Об этом сообщило пресс-бюро Службы внешней разведки РФ.

«Прорабатывается сценарий очередной бесчеловечной провокации. Предполагается инсценировать российский ракетный удар по детскому учреждению на контролируемой Киевом территории — больнице или детсаду — с большим количеством жертв», — говорится в сообщении.

Отмечается, что Украина и США допускают широкое освещение трагедии с привлечением международных СМИ. Причем этой провокацией киевский режим рассчитывает повысить боевой дух ВСУ, обосновать снятие Западом ограничений на использование его вооружения для ударов вглубь России, а также тем самым хочет привлечь поддержку стран глобального Юга.

Кроме того, США одновременно собираются использовать провокацию для усиления уже развернутой ими кампании давления на Иран и КНДР за якобы поставки России баллистических ракет.

«Предполагается утверждать, что именно такие боеприпасы применялись при нанесении ударов по детскому учреждению», — отметили в СВР.

Там также напомнили, что прежде госсекретарь США Энтони Блинкен призывал Евросоюз ввести санкции против Ирана и КНДР за передачу оружия России. Тем самым Вашингтон подводит европейские страны к тому, чтобы они «незамедлительно и максимально жестко отреагировали» на планируемый инцидент, осудив Москву и ее партнеров.

Однако, подчеркнули в СВР, мало кто верит в «коварство» России и «невинность Украины. Все-таки ни Запад, ни Киев не учатся на своих же ошибках. Незалежная уже совершила череду кровавых провокаций, включая инцидент в Буче, удар по вокзалу в Краматорске и падение ракеты украинской установки ПВО на территории киевской больницы «Охматдет».

Россия продолжает специальную военную операцию по денацификации и демилитаризации Украины, о начале которой президент РФ Владимир Путин объявил 24 февраля 2022 года. Решение было принято после того, как власти ДНР и ЛНР обратились к Москве с просьбой оказать им помощь в противостоянии агрессии киевского режима.

Западные страны вместе с Незалежной решили, что российская спецоперация якобы является вторжением. Тогда они стали спонсировать Украину, тем самым продолжая конфликт на этой территории. Тем временем боевики киевского режима продолжают обстреливать жилые районы России.

Ранее 5-tv.ru писал, что президент* Украины Владимир Зеленский хочет предоставить США «план» по урегулированию конфликта, заключающийся в прекращении огня на отдельных участках фронта.

* — пятилетний срок президентских полномочий Зеленского истек 20 мая 2024 года. Но ввиду введенного в феврале 2022 года на Украине военного положения, Зеленский отменил выборы главы государства. Как отметил президент России Владимир Путин — на Украине произошла узурпация власти.