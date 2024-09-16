Умер брат Майкла Джексона

Фото: www.globallookpress.com / Thamiris Souza, via www.imago-im

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Музыкант скончался в возрасте 70 лет.

Умер певец и брат американского поп-исполнителя Майкла Джексона — Тито. Об этом пишет издание Variety.

Официальная причина смерти Тито Джексона неизвестна, о кончине звезды сообщил друг семьи — Стив Мэннинг. Он сделал предположение, что певец умер из-за сердечной недостаточности, которую 70-летний мужчина перенес во время поездки в Англию.

Факт смерти брата Майкла Джексона также подтвердил журнал People, со ссылкой на заявление племянника.

Важно отметить, что всего неделю назад Тито выступал вместе с братьями Марлоном и Джеки под обновленным названием Jackson. Музыкант не сидел и последние 20 лет без дела, он появлялся на сцене как блюзовый гитарист — как сольно, так и с группой BB King Blues Band.

Тито выступал в музыкальной группе The Jackson 5 вместе с братьями, включая Майкла Джексона — он умер в 2009 году. В итоге 70-летний Тито стал последним из оригинального состава, выпустившим сольный альбом в 2016 году. Речь идет о презентованной им пластинке Tito Time, где была отражена страсть певца к блюзу.

Ранее 5-tv.ru писал, как у покойного Майкла Джексона нашли долги на полмиллиарда долларов.