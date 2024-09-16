Суррогатная мать? Марию Погребняк заподозрили в обмане

Марии Погребняк не верят, что она сама родила четвертого ребенка

Фото: ИЗВЕСТИЯ / Павел Волков

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Блогер недавно родила четвертого сына.

Поклонники интернет-знаменитости Марии Погребняк усомнились в правдивой беременности звезды. Ведь уже через несколько дней после четвертых родов блогер вышла в свет с идеальной фигурой и плоским животиком, передает 7Дней.ru.

Подписчики обвиняют Марию в обмане и считают, что она имитировала беременность и воспользовалась услугами суррогатной матери. Подозрительно рано, по их мнению, звезда вышла из декрета.

«А были ли беременны»;

«Вот и я сомневаюсь в этом. Родить и скакать тут же по палате. И ребенок выглядит на месяца два-три. Да и еще родить без разрывов такого крупного ребенка. Это похоже на сказку для молодых и неопытных. А на выписку надеть платье по фигуре, будто и не рожала», — не верят знаменитости комментаторы.

Мария Погребняк терпеть этого не стала и в своем блоге решила разом всем ответить.

«Мои хорошие, скажите, пожалуйста, почему вместо того, чтобы порадоваться за то, что я быстро пришла в форму и вышла на работу, вы мне пишите гадости. Что я не рожала, ребенок — это постанова и так далее», — вопрошает блондинка.

Погребняк и ее супруг бизнесмен Игорь Головинский стали родителями мальчика Владимира 5 сентября. Для Головинского это первый ребенок. У Марии есть три сына от бывшего супруга футболиста Павла Погребняка.

Ранее 5-tv.ru сообщил, сколько заплатила Погребняк за роды в частной клинике.