Новоизбранный глава села под Хабаровском Кысса умер до вступления в должность

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Чиновнику было всего 44 года.

Одержавший победу на выборах глава Эльбанского городского поселения в Амурском районе Хабаровского края Алексей Кысса умер до вступления в должность. Чиновнику было всего 44 года. Об этом сообщил глава Амурского муниципального района Павел Боровлев в Telegram-канале.

«Пришла печальная новость — вчера скончался Алексей Владимирович Кысса. Алексея Владимировича 8 сентября жители Эльбанского поселения избрали главой поселения, но вступить в должность главы Алексей не смог», — написал он.

Боровлев выразил соболезнования родным и близким Кыссы. Его кончина — невосполнимая утрата для Амурского района. При этом Боровлев не указал причины смерти Кыссы.

Алексей Кысса победил на выборах главы городского поселения. Он набрал 33,1% голосов избирателей. Кысса принимал участие в выборах как самовыдвиженец.

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