Триумф «Сегуна» и «Медведя»: главные победители на премии «Эмми»

Фото: Кадр из сериала «Сёгун», 2024 г.

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Хироюки Санада оказался лучшим актером, обойдя пять других артистов.

В Лос-Анджелесе состоялась 76-я церемония вручения телевизионной премии «Эмми», статуэтки вручали в театре Peacock. Звезда сериала «Сегун» Хироюки Санада стал лучшим актером. О других заметных лидерах ежегодного мероприятия — в материале 5-tv.ru.

Важно отметить, что в этот раз рассматривались сериалы, телефильмы и телешоу, которые вышли в период с 1 июня 2023 года по 31 мая 2024-го.

Лучшие сериалы

Фото: Кадр из сериала «Сегун», 2024 г.

Лучшим драматическим сериалом стал «Сегун», который посвящен феодальной войне в Японии XVII века. Причем еще до этого драма оказалась лидером по числу номинаций, она претендовала сразу на 25 статуэток.

Лучшим комедийным сериалом выступила картина «Хитрости», которая посвящена легенде стендапа Дебори Вэнс.

Лучшим же мини-сериалом стала мрачная биографическая драма «Олененок», которая рассказывает о молодом неудачливом комике Донни. Именно он становится жертвой сталкерши, которая разрушает его личную жизнь и карьеру.

Реалити-шоу «Предатели» оказалось лучшим в своей категории. Суть его в следующем — группа участников заселяется в шотландский замок, а затем играет в игру, похожую на «Мафию».

Лучшие актеры и актрисы

Фото: Кадр из сериала «Сёгун», 2024 г.

Лучшим актером драматического сериала стал звезда «Сегуна» Хироюки Санада, а женская роль досталась Анне Савай из той же картины.

Лучшим актером комедийного сериала стал Джереми Аллен Уайт из комедийно-драматической картины «Медведь». Джин Смарт получила статуэтку за комедийно-драматический телесериал под названием «Хитрости».

Лучшим актером в мини-сериале стал Ричард Гэдд — за свою игру в картине «Олененок».

Лучшая режиссура и сценарий

Фото: Кадр из сериала «Медведь», 2024 г.

Статуэтку за лучшую режиссуру забрали три сериала-фаворита церемонии — «Сегун», «Медведь», «Рипли».

Победителями в категории лучший сценарий оказались другие картины. Так, драматический телесериал «Медленные лошади» вырвался вперед, как и комедийная картина «Хитрости». Мрачная же биографическая драма «Олененок» оказалась лучшей в своей категории.

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