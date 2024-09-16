«Не смог закончить игру в гольф»: Трамп отшучивается после попытки покушения

NYT: Трамп много шутит после покушения на его жизнь на поле для гольфа

Фото: www.globallookpress.com / Octavio Nava

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«Фанатик» конфликта на Украине попытался убить кандидата в президенты в воскресенье, но политик остался невредим.

Кандидат в президенты Соединенных Штатов Дональд Трамп много шутит после предполагаемого покушения на него на поле для гольфа. Об этом передает The New York Times со ссылкой на друзей политика и миллиардера.

«Трамп отпускал шутки о том, как он был расстроен, что не смог закончить свою игру в гольф», — говорится в публикации.

После случившегося, как сообщают в предвыборном штабе кандидата в президенты, Трамп продолжает работу и общение со сторонниками. В то же время республиканцы и американские СМИ называют данный инцидент именно покушением на жизнь политика.

Так, например, конгрессвумен и союзница Трампа Марджори Тейлор-Грин на странице в соцсети X напомнила, что политик неоднократно заявлял о намерении положить конец вооруженному конфликту на Украине. А подозреваемый в покушении на Трампа, по всей видимости, одержим этими боевыми действиями.

«Человека, который пытался убить его сегодня, зовут Райан Уэсли Раут. Люди публикуют эти фотографии. Это тот самый потенциальный убийца? Если это так, то он одержим войной на Украине, которая финансируется США», — написала Тейлор-Грин.

Кстати, инцидент на поле для гольфа повлиял и на рейтинги Трампа и его соперницы, кандидата в президенты США от Демпартии Камалы Харрис. Хотя социальные опросы не проводятся, букмекерские конторы принимают ставки на политиков. Результат пока такой: 50% за Трампа после резкого роста, 49% — за Харрис.

Сентябрьское покушение на Трампа

Дональд Трамп подвергся очередной попытке покушения на поле для гольфа Trump International в районе Уэст-Палм-Бич, штат Флорида, которое находится примерно в восьми километрах от поместья в Мар-а-Лаго. Политик называл его «Зимним Белым домом».

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Нападение пресек агент Секретной службы США, заметивший оружие в руках неизвестного, он несколько раз выстрелил в мужчину, после чего Трампа доставили в безопасное место. Политик остался невредим. В то же время представитель Секретной службы назвал случившееся «инцидентом, связанным с защитой» Дональда Трампа.

Подозреваемый вскоре был задержан и арестован сотрудниками офиса местного шерифа на шоссе при попытке бегства. Как сообщается, он был вооружен автоматом типа АК-47. Подозреваемым оказался 58-летний Райан Уэсли Раут, сторонник Демократической партии США, активно поддерживающий Украину. Фото мужчины уже распространилось в сети. Раут неоднократно призывал президента Штатов Джо Байдена лучше и больше помогать Украине.

В соцсетях Раут также заявлял после начала российской спецоперации по защите Донбасса, что готов «отправиться к границе Украины, чтобы стать волонтером, сражаться и умереть». Сейчас ФБР расследует это дело.

Также губернатор Флориды Рон Десантис на странице в соцсети X заявил, что штат будет проводить собственное расследование.

«Люди заслуживают правды о потенциальном убийце и о том, как он смог подобраться на расстояние 500 ярдов к бывшему президенту и нынешнему кандидату от Республиканской партии», — подчеркнул он.

Кстати, о покушении на Трампа уже высказались и Байден, и Харрис. Действующий американский лидер поручил властям США задействовать все ресурсы для обеспечения постоянной защиты политика на высшем уровне. Харрис же поблагодарила за бдительность Секретную службу страны и осудила политическое насилие.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что Трамп прокомментировал покушение на поле для гольфа. Политик подчеркнул, что его ничто не остановит.