Мужчина прикинулся подростком ради совращения школьниц и получил 120 лет тюрьмы

В США посадили мужчину, выдававшего себя за подростка ради совращения школьниц

Фото: ИЗВЕСТИЯ / Эдуард Корниенко

Перейти в Дзен Есть новость?

Присылайте »

Американец на третьем десятке лет поступил в одну из школ под видом 17-летнего парня.

В Соединенных Штатах Америки вынесли приговор 27-летнему мужчине, притворявшемуся школьником ради совращения несовершеннолетних. Закари Шейх получил 120 лет тюрьмы. Об этом сообщает телеканал KLKN.

Как выяснило следствие, преступник в 2022-2023 учебном году поступил в одну из школ штата Небраска под видом 17-летнего студента Зака Хесса. После первого семестра мужчина решил перевестись в другое учебное заведение.

В новой школе Шейх числился до середины июля 2023-го — пока его не арестовали правоохранительные органы. Расследование доказало, что в течение 54 дней Закари Шейх под видом другого человека незаконно посещал занятия и «вступал в сексуальные контакты с другими учащимися». «Заку Хессу» было предъявлено три обвинения в растлении малолетних.

Накануне суд вынес приговор, согласно которому мужчина должен провести от 85 до 120 лет в тюрьме. При желании Шейх может подать ходатайство об условно-досрочном освобождении через 41 год.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что педофила из Новороссийска приговорили к 17 годам колонии и лечению у психиатра.