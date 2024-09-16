В России отмечается День конвенциональной кардиологии

Фото, видео: ИЗВЕСТИЯ / Сергей Лантюхов; 5-tv.ru

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В стране за последние четыре года на 65 процентов снизилась смертность от инфарктов.

В России на 65 процентов за последние четыре года снизилась смертность от инфарктов. Во многом благодаря развитию высокотехнологичной медицинской помощи.

Во всем мире сегодня отмечают День интервенционной кардиологии. Сложные операции проводят малоинвазивным способом — разрезы не превышают двух миллиметров. А пациенты уже на следующий день могут отправиться домой. О передовых технологиях, которые спасают тысячи жизней — в репортаже корреспондента «Известий» Марины Кравцовой.

Редкая врожденная патология сердца — может вызывать приступы аритмии до 250 ударов в минуту, потерю сознания, в некоторых случаях нести угрозу жизни.

Амалхану всего 14 — крепкий, спортивный парень. Операцию проводят малоинвазивным методом.

«Через крупные магистральные сосуды мы проходим к сердцу, находим эту патологию и выполняем повреждение аритмогенного субстрата. Отпустят ребенка через два-три дня домой. Через месяц — любые олимпийские нагрузки — без ограничений», — заверяет Андрей Филатов, заведующий отделом рентгенохирургическго лечения сложных нарушений ритма сердца и электрокардиостимуляции ФГБУ «НМИЦ ССХ им. А. Н. Бакулева».

Сама операция занимает всего 15 минут. Доступ - через крошечные разрезы, два миллиметра. Даже шрамов не останется.

Операционная, по сути, это гибрид хирургической операционной и рентген кабинета. Все манипуляции внутри сердца проводятся с помощью тоненьких катетеров под контролем рентген аппарата. И работать всей бригаде приходится в специальной защите.

Через час в палате — и уже улыбается — все тот же пациент, но уже со здоровым сердцем.

А это уже операция по установке стента. Первую, на открытом сердце, мальчику со сложным врожденным пороком сделали в младенчестве. К 17 годам, когда ребенок вырос, потребовалась повторная.

«Большая операция со вскрытием грудной клетки — это сопряжено с большей частотой интероперационных осложнений и мы поэтому выбрали такой малотравматиченый метод, как транскатетерная имплантация аортального клапана», — объясняет Карен Петросян, заведующий отделением рентгенохирургических методов исследования и лечения сердца ФГБУ «НМИЦ ССХ им. А. Н. Бакулева».

И сердце бьется уже в здоровом ритме. На следующий день никакого постельного режима. Антон уже планирует, как будет возвращаться к активной жизни, о которой из-за отдышки и усталости пришлось забыть.

«Когда я шел на операцию, я вообще не боялся. Потому что я знал, что она пройдет удачно», — говорит пациент Антон Белов.

Операции методом интервенционной кардиологии делают пациентам любых возрастов от 0 до 99 лет. И таких высокотехнологичных вмешательств с каждым годом становится больше. Только в Центре имени Бакулева в прошлом году провели больше 14 тысяч операций на сердце. Всего в России — более 500 тысяч.

«Огромное число клиник, их количество растет, которые выполняют и стентирование, очень многие клиники, и уж все федеральные центры, выполняют операции аорто-коронарного шунтирования, 80 клиник выполняют операции у детей. Ты для каждого больного можешь предложить именно тот метод, который ему больше всего нужен», — поясняет Елена Голухова, директор ФБГУ «НМИЦ ССХ им. А. Н. Бакулева», академик РАН.

Боли прошли, давление как у космонавта. Сергею — 65, ветеран труда, пережил два инфаркта. После установки стенда уже восстанавливается на беговой дорожке и планирует сыграть в футбол с внуками.

«Вылечили, спасли. Спасли мужика», — говорит Сергей Незнанов.

Стенты устанавливают со специальным лекарственным покрытием, что позволяет избежать рецидивов.

«Они дают меньший процент рестеноза, то есть повторного сужения после имплантации стенда. И мы уже не закупаем стенды без лекарственного покрытия, — говорит Александр Шилов, заведующий отделением рентгенохирургических методов диагностики и лечения ГБУЗ «Кузбасский клинический кардиологический диспансер имени академика Л. С. Барбараша».

Стенты, в основном, отечественного производства. Продукция этого завода в Сколково поступает в сотню российских клиник.

«В начале каждой производственной смены проверяем качество нанесения лекарственного покрытия на наш коронарный стенд», — говорит Татьяна Цыпелева, директор по качеству компании-производителя медицинских изделий.

На различных этапах медицинские изделия тестируют порядка 20 раз. Рост производства отечественной продукции для интервенционной кардиологии сделал высокотехнологичную помощь еще доступнее. Результат — тысячи спасенных жизней. За четыре года в России на треть снизилось число повторных инфарктов, а смертность от инфаркта сократилась на 65 процентов.