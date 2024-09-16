Трампа пытались убить на поле для гольфа: что известно о громком скандале

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Предполагаемый преступник оказался тесно связан с Демпартией и не только.

Опять промахнулись! Кандидата в президенты США Дональда Трампа пытались убить, когда он играл в гольф. Покушение закончилось эпичной погоней и задержанием предполагаемого киллера. У него изъяли автомат Калашникова, с помощью которого он собирался устранить одного из лидеров предвыборной гонки.

Как выяснилось, задержанный — не только ярый поклонник политики демократов. Он также был тесно связан с Украиной. Все подробности — в репортаже корреспондента «Известий» Николая Мастерова.

В него снова стреляли, а он — остался жив! Дональда Трампа теперь можно называть неубиваемым. Мужчина с автоматом АК-47 пытался подкараулить кандидата в президенты на лужайке для гольфа. Но оказался в поле зрения секретной службы.

«Они заметили, что винтовка направлена на наших агентов. Мы не уверены, смог ли человек выстрелить, но наши агенты точно смогли сделать пару предупредительных выстрелов», —рассказали в службе.

Первые сообщения об этом инциденте не содержали никакой конкретики. Якобы кто-то просто пострелял возле гольф клуба, в котором развлекается Трамп, и это нельзя назвать покушением. Но затем тон информационных сообщений сменился. А сам Трамп обратился к поклонникам через социальные сети.

«В моем районе были слышны выстрелы, но прежде чем слухи начнут выходить из-под контроля, я хотел бы, чтобы вы услышали это первыми: я в безопасности и здоров! Ничто не остановит меня. Я никогда не сдамся! Я всегда буду любить вас за вашу поддержку», — заявил Трамп.

Район, в котором слышали выстрелы, моментально наполнился полицейскими. Они ринулись искать подозреваемого, который к тому моменту успел скрыться. Помогла случайность.

«Нам удалось найти свидетеля, который пришел к нам и сказал: „Эй, я видел, как парень выбежал из кустов“. Он запрыгнул в черный „Ниссан. Я сфотографировал машину“, и это было здорово. Нам удалось обнаружить эту машину на шоссе 95, когда она направлялась в округ Мартин», —поделился шериф.

Стражи порядка были готовы изрешетить подозреваемого, но обошлось без кровопролития. Он не возмущался и не задавал лишних вопросов. Просто сдался.

«Поведение подозреваемого я бы охарактеризовал как относительно спокойное, ровное. Он не был вооружен, когда мы выводили его из машины», — отметили в полиции.

Но в его рюкзаке тут же обнаружились улики. Прежде всего — автомат Калашникова с оптическим прицелом, а также экшен камера, с помощью которой фиксировалось происходящее.

Личность подозреваемого тут же предали огласке. Активный сторонник Демократической партии США Райан Уэсли Раут. 58 лет. Жертвовал деньги этой партии — вот распечатка транзакций. А помимо демократов поддерживал еще и Украину, палестинцев и критиковал Израиль. Был активно связан с Украинским "интернациональным легионом", в наборе членов которого он участвовал в 2022 году. И даже по этому поводу он давал интервью в Румынии.

«Моей первоначальной целью было приехать и воевать. Но мне 56 лет, поэтому сначала они сказали, что у меня нет военного опыта. Поэтому план Б заключался в том, чтобы приехать сюда, в Киев, и способствовать привлечению большего количества людей», —рассказывал Раут.

Судя по всему, на Трампа вышел охотиться его идейный противник. Которого вовремя перехватили.

«Секретная служба гораздо лучше показала себя в этой ситуации, однако, все еще остается много вопросов к ее работе. Удивляться покушению не стоит, более того, стоит ожидать и новых попыток», —прокомментировал политолог, подполковник армии США в отставке Эрл Расмуссен.

После инцидента Трамп немедленно отправился в свою резиденцию в Мар-а-Лаго, штат Флорида, откуда намерен наблюдать за политическими последствиями покушения. Узнав о произошедшем, к примеру, вице-президент США, кандидат на высший государственный пост от демократов Камала Харрис тут же дала свою оценку ситуации.

«Меня проинформировали о сообщениях о стрельбе рядом с бывшим президентом Трампом и его собственности во Флориде, и я рада, что он в безопасности. Насилию нет места в Америке», —отреагировала она.

Нельзя сказать, что этот инцидент однозначно добавит Дональду Трампу популярности, ведь факт стрельбы возле кандидата в президенты будут использовать все заинтересованные стороны. Для демократов это будет лишний повод рассказать о насилии, захлестнувшем улицы благодаря свободной продаже огнестрельного оружия. А республиканцы в лишний раз убедятся, что их выдвиженец невероятно везуч и живуч. Правда, только этих двух качеств недостаточно, чтобы победить в предвыборной гонке

Но в любом случае накал предвыборной гонки в США становится невероятным. Такого просто не было никогда, чтобы в кандидата стреляли дважды и оба раза не попали. А он, словно непотопляемый корабль, продолжал упорно идти к своей цели.