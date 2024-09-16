Россию охватили пожары: катаклизм накрыл ЛНР и Крым

Пожары полыхают в ЛНР и в Крыму

Фото, видео: © РИА Новости / Сергей Бобылев; 5-tv.ru

Перейти в Дзен Есть новость?

Присылайте »

На полуострове огонь охватил 23 гектара леса, в Луганской народной республике стихия уничтожила целый поселок.

Сильнейшие ландшафтные пожары вторые сутки тушат в Луганской народной Республике. Уже ликвидировано почти полсотни очагов, но стихия не отступает.

Пламя полностью уничтожило один из поселков. Из 30 домов уцелел лишь один. От других остались лишь дымящиеся развалины. По предварительной информации, в огне погибли четыре человека. Большинство жителей успели покинуть свои дома.

К тем, кто не смог выбраться, отправились волонтеры — местные жители на машинах объезжают населенные пункты и вывозят тех, кто просит о помощи.

«Вывозим просто. У людей нет ни детей, никого нет, родственников. Никого и ничего. Они плачут. Животные тоже. Собаки вот. Собак не спасли уже, котов. Курей корытами понакрывали, чтоб они не сгорели. Курей вывозили сейчас в мешках», — рассказывает местная жительница Наталья.

Ситуацию осложняет сильный ветер. Власти пообещали помощь жителям, которые потеряли жилье и имущество.

Полыхает сейчас и в Крыму! В Симферопольском районе огонь охватил 23 гектара леса. На земле со стихией борются 200 пожарных и гусеничная техника. С воздуха помогает вертолет Ми-8. На горящие деревья он сбросил более 100 тонн воды. Ее берут из реки Западный Булганак.

Силами МЧС удалось остановить распространение огня и не дать ему перекинуться на три соседних села. Большую помощь оказали и волонтеры.

Ранее 5-tv.ru писал, что глава МЧС России направил отряд пожарных и спасателей из других регионов в ЛНР.