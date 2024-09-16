Жизненно важный секс: может ли воздержание погубить мужское здоровье

Фото, видео: www.globallookpress.com / McPHOTOf; 5-tv.ru

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Регулярность в интимной жизни — не только исполнение плотской мечты, но и залог репродуктивного долголетия.

Если кавалер испробовал все способы, но так и не сумел затащить женщину в постель, и в своих уговорах дошел до формулировки «воздержание вредно для мужского здоровья» — он, скорее всего, дешевый манипулятор и вообще не самый приятный человек. Но он при этом не врет!

Процессы, происходящие в организме мужчины в периоды «безрыбья» действительно негативно сказываются на состоянии половой системы. Об этом в эксклюзивном интервью 5-tv.ru рассказал врач-уролог Решат Алиев. По словам доктора, эрекция и эякуляция (семяизвержение) — это своеобразная проверка сосудов полового члена на работоспособность. И регулярные тренировки под одеялом действительно необходимы.

«При длительном половом воздержании, больше двух месяцев, сосуды могут сузиться, что может привести к необратимым изменениям в тканях полового члена. Предстательная железа (простата) производит основную часть спермы, мужского эякулята. Поэтому когда у нас длительное время нет половой жизни, нет эякуляции, ткань предстательной железы перестает вырабатывать этот секрет», — поясняет доктор.

Как отмечает эксперт, застой упомянутого секрета простаты в протоках предстательной железы влечет за собой появление так называемых белковых пробок. Они в свою очередь могут в будущем спровоцировать возникновение инфекционно-воспалительного заболевания, известного всем как простатит.

Помимо прочего, секс — это очень хорошая психоэмоциональная разрядка для мужчины (и не только для него), которая способствует выделению большого количества эндорфинов. Простые истины: удовлетворенность жизнью следует из удовлетворенности в каждом ее аспекте. И тишина на любовном фронте нередко делает человека несчастным даже если у него «все есть». Дальше хуже — депрессии, перепады настроения, апатия и беда с самооценкой.

«Длительное половое воздержание у мужчин может привести к снижению потенции, преждевременной эякуляции, воспалительному заболеванию предстательной железы и проблемам психологического характера», — заключил врач.

Так что наличие постоянного сексуального партнера — это не только возможность поговорить по душам и подставить ей плечо в трудный момент. Это еще и элемент профилактики неприятных симптомов простатита. Однако не стоит торопливо разминать руки и бросаться в омут бесконтрольного самоудовлетворения, не то получите дополнительный комплекс расстройств и воспалений.

Тренировать сосуды, о которых говори доктор, раз в два часа не нужно, здоровья от этого не прибавится. Но при отсутствии главной героини романа парням все же полезна регулярная разрядка. Чтобы не потерять навык за время поиска женщины и не лишить себя мужской силы преждевременно.

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