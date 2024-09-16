«Я никогда не сдамся»: Трамп прокомментировал очередное покушение на его жизнь

Фото: Alex Brandon / ТАСС

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Инцидент произошел на поле для гольфа, где находился кандидат в президенты США.

Кандидат в президенты США Дональд Трамп вышел на связь со своими избирателями после очередного покушения. Злоумышленник попытался атаковать его на поле для гольфа, на котором находился политик, в нескольких километров от его поместья в штате Флорида. По данным CNN, в электронном письме, посвященном сбору средств, он написал, что не пострадал, и этот инцидент никак не повлияет на его дальнейшие планы.

«В моем районе раздались выстрелы, но прежде чем слухи начнут выходить из-под контроля, я хотел бы, чтобы вы услышали это первыми — я в безопасности и здоров… Ничто не остановит меня. Я никогда не сдамся. Я всегда буду любить вас за вашу поддержку», — заявил Трамп.

«Инцидент, связанный с защитой» Дональда Трампа, как его назвали представители Секретной службы США, произошел в гольф-клубе Trump International в Уэст-Палм-Бич, штат Флорида. Сотрудники увидели просунутое через забор дуло оружия и открыли огонь. Когда раздались выстрелы, злоумышленник выкинул оружие в кусты и попытался скрыться с места инцидента на машине, но был остановлен полицией на трассе, направляясь дороге в соседний округ. В данный момент он задержан, проводятся следственные мероприятия. Как сообщается, он был вооружен автоматом типа АК-47.

В Белом доме заявили, что действующий американский лидер Джо Байден и вице-президент Камала Харрис проинформированы о ситуации и «рады узнать», что Трамп в безопасности. В Секретной службе сообщили о расследовании происшествия — агенты работают в сотрудничестве с местными властями и офисом шерифа.

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