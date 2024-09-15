Глава МЧС России направил отряд пожарных и спасателей из других регионов в ЛНР

Фото, видео: © РИА Новости / Александр Сухов; Telegram / Официальный канал МЧС России / mchs_official; 5-tv.ru

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В республике объявлен чрезвычайный — пятый — класс пожароопасности из-за сохраняющегося тепла и порывистого ветра.

Глава МЧС России Александр Куренков направил дополнительный отряд пожарных и спасателей для оказания помощи в тушении пожаров в Луганскую Народную Республику (ЛНР). Об этом сообщает пресс-служба ведомства в своем официальном Telegram-канале. В регион отправились сотрудники из Ростовской, Волгоградской, Липецкой областей, Краснодарского края и Калмыкии. На ликвидацию возгорания дополнительно прибудут 144 специалиста и 28 единиц техники.

«Ростовские пожарно-спасательные подразделения со спецтехникой уже в ЛНР», — сказано в заявлении.

Пресс-служба ведомства предупреждает население, что на территории республики и в течение суток 16 сентября местами ожидается чрезвычайная пожароопасность (пятый класс), в южных районах — высокая пожароопасность (четвертый класс). За минувшие сутки ликвидированы 97 пожаров, один человек пострадал. Жителей призывают устанавливать на участках емкости с водой и ведра с песком для борьбы с огнем, не сжигать сухостой и мусор, а также не разводить костры.

Прежде сообщалось о возгораниях в населенных пунктах Антрацитовского муниципального округа ЛНР. Сотрудники МЧС России ликвидировали открытое горение на заводе в районе села Степное на площади 4 400 квадратных метров, но не добились полной ликвидации. Труд огнеборцев сильно осложняет ветер, они работают на пределе сил и возможностей.

Ранее 5-tv.ru писал о ландшафтных пожарах в Ростовской области.