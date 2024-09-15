Задержан подозреваемый после стрельбы на поле для гольфа, где находился Трамп

Фото: www.globallookpress.com / West Coast Surfer

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Кандидат в президенты США доставлен в безопасное место, он не пострадал.

После стрельбы на поле для гольфа Trump International в районе Уэст-Палм-Бич, штат Флорида, где находился кандидат в президенты США Дональд Трамп, задержан человек — подозреваемый в покушении. Об этом в социальных сетях рассказали представители Секретной службы Соединенных Штатов, добавив, что проводится расследование «инцидента, связанного с защитой» политика. В агентстве также заявили, что все действия координируются с офисом шерифа округа Палм-Бич.

Как сообщается в материале New York Post со ссылкой на источники в правоохранительных органах, Трампа доставили в безопасное место. Также сообщалось, что человек, которого подозревали в стрельбе, не успел открыть огонь. Агент Секретной службы увидел у него нечто похожее на ствол пистолета и совершил выстрел. Именно его слышали в окрестностях гольф-клуба Трампа. Мотивы задержанного пока неизвестны, он был арестован помощниками шерифа округа Палм-Бич на близлежащем шоссе.

Ранее 5-tv.ru писал о выступлении Дональда Трампа в Пенсильвании, которое было прервано звуками выстрелов. Позже стало известно, что это было покушение. Подозреваемый несколько раз выстрелил в сторону трибуны, где выступал кандидат в президенты. Сам он отмечал на странице в своей соцсети Truth Social через несколько часов после инцидента, что пуля пронзила ему верхнюю часть правого уха. Агрессора на месте ликвидировали сотрудники спецслужб.