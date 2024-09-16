Российские зенитчики уничтожили беспилотники ВСУ. Лучшее видео из зоны СВО

Фото, видео: Пресс-служба Минобороны РФ / ТАСС; 5-tv.ru

В частности был подбит разведывательный БПЛА типа «Валькирия».

Расчет ЗРК «Тор-М1» группировки войск «Запад» поразили разведывательные дроны ВСУ типа «Валькирия». Удар был нанесен с расстояния десять километров от цели. Самые яркие кадры из зоны проведения специальной военной операции (СВО) смотрите в материале 5-tv.ru.

Не менее важной задачей является оборона "Тора" от вражеских атак. За охрану комплекса отвечает специальная огневая группа, работающая совместно с расчетом ЗРК. Дл выполнения своей задачи у группы есть все необходимое: специальные антидроновые сетки, стрелковое оружие, автоматические ружья и комплекс РЭБ.

Спецоперация

Президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года выступил с обращением к нации и заявил о начале спецоперации по защите Донбасса, главными целями которой стали демилитаризация и денацификация Украины. Российский лидер подчеркивал, что ВСУ возобновили массированные обстрелы жилых кварталов ЛНР и ДНР.

Попытки урегулировать конфликт путем дипломатии Украина проигнорировала, поэтому Россия решила оказать еще на тот момент самопровозглашенным республикам военную поддержку.

США, страны ЕС и НАТО представили спецоперацию как «вторжение» и фактически объявили России войну, начав оказывать военную помощь киевскому режиму.