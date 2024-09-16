«Друг попросил»: звезда «Беверли-Хиллз, 90210» не хотела сниматься в перезапуске

Фото: www.globallookpress.com / r82

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Актриса Дженни Гарт призналась, что просто не смогла сказать «нет» продюсеру.

Исполнительница роли Келли Тейлор в сериале «Беверли-Хиллз, 90210» актриса Дженни Гарт жалеет о том, что снялась в перезапуске проекта. В этом она призналась изданию People.

«Я бы хотела этого не делать. Не в обиду им. Продюсер был другом моего друга, и я помню, как он пришел ко мне в гостиную, усадил меня и назвал это шансом всей жизни. Он попросил меня сделать это (сняться в продолжении — Прим. ред.), и я не знала, как сказать „нет“», — призналась Гарт.

Один из самых популярных сериалов 1990-х «Беверли-Хиллз, 90210» транслировался с 4 октября 1990 года по 17 мая 2000-го. Перезапуск проекта под названием «90210» вышел на экраны в 2019 году. Сюжет продолжает историю героев, которые встречаются спустя много лет, когда их жизнь сильно изменилась.

Российская актриса Мария Ильюхина ранее обиделась из-за того, что ее не позвали сниматься в продолжении ситкома «Воронины», и заявила о «большом предательстве» по отношению к ней.

По словам Ильюхиной, сама она была бы рада вернуться в сериал. Актриса уверена, что ее возвращения ждали и многие поклонники.

Ранее 5-tv.ru сообщал о смерти актера из сериала «Беверли-Хиллз, 90210» Грега Финли.