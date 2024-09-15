В Ростовской области огонь с травы перешел на 15 частных домов в СНТ «Задонье»

Фото, видео: Александр Рюмин / ТАСС; Telegram / Официальный канал ГУ МЧС России по Ростовской области / mchs_rostov

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В регионе сохраняется сложная пожароопасная обстановка. Работу спасателей затрудняет штормовой ветер.

В Аксайском районе Ростовской области огонь с травы перешел на 15 частных домов садового товарищества «Задонье». Об этом сообщил начальник ГУ МЧС России по Ростовской области Сергей Филиппов.

«В настоящее время объявлен повышенный ранг, № 4, пожара в Аксайском районе, СНТ „Задонье“. К сожалению, из-за сильных порывов ветра огонь перекинулся на строения. В настоявшее время пожаром повреждено 15 строений», — сказал он.

По предварительной оценке, площадь возгорания составляет шесть тысяч квадратных метров. К тушению привлечены 50 пожарных и 16 единиц техники.

В регионе сохраняется сложная пожароопасная обстановка. Работу пожарных расчетов осложняет штормовой ветер.

Губернатор Ростовской области Василий Голубев ранее сообщил, что с начала суток в регионе бушует более 50 ландшафтных пожаров, причиной которых стали сильный ветер, перехлест проводов линий электропередачи, а также неосторожное обращение с огнем.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что в городе Аксае Ростовской области воспламенился склад со строительными материалами.