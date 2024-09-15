В Москве донор костного мозга впервые встретился со спасенным реципиентом

Фото, видео: 5-tv.ru

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Школьник из Орловской области познакомился с 33-летним мужчиной из Брянска, который дал ему второй шанс на жизнь.

Первая встреча донора костного мозга и спасенного им реципиента состоялась в Москве на стадионе «ВТБ Арена» перед началом футбольного матча «Динамо М» — «Ахмат». Видео появилось в распоряжении 5-tv.ru.

Встречу приурочили к Всемирному дню донора костного мозга, который отмечают каждую третью субботу сентября.

Согласно правилам, анонимность донора и реципиента сохраняется в течение двух лет после трансплантации костного мозга. В этот период они могут только анонимно переписываться через регистр, а затем у них появляется возможность увидеться.

На встречу со своим донором школьник из Орловской области Арсений Литвинов приехал вместе с родителями. Мальчик захотел познакомиться с человеком, который дал ему второй шанс на жизнь.

Пять лет назад у Арсения выявили лейкоз, из-за чего ему потребовалась пересадка костного мозга. Клетки, взятые у отца мальчика, не прижились, нужен был полностью совместимый неродственный донор. Найти такого помог благотворительный фонд «Национальный регистр доноров костного мозга имени Васи Перевощикова» (Национальный РДКМ). На этот раз материал прижился.

«Мы продолжаем жить обычной жизнью! Огромное спасибо нашему донору за его неравнодушие! Нам очень хотелось познакомиться, чтобы поблагодарить его», –поделилась мама мальчика Виолетта Литвинова.

Донором ребенка выступил 33-летний Максим Исаков из Брянска, отец двоих детей, активный участник акций по сдаче крови. Увидев на станции переливания объявление о донорстве костного мозга, Максим передал свои данные в Национальный РДКМ. Когда в 2022 году ему позвонили и сообщили о совпадении клеток, он без раздумий согласился помочь, а потом 2,5 года с волнением ждал результаты операции.

По словам Максима, он был очень рад встретиться с Арсением, ведь это означает, что все прошло успешно.

«Сложно представить, через какие тревоги и решения пришлось пройти семье моего реципиента, поэтому я, безусловно, рад за них и надеюсь, что впереди их ждет только радостное и здоровое будущее!» — поделился мужчина.

В России в последние годы активно развивается донорское движение. Число желающих безвозмездно помогать тем, чья жизнь зависит от необходимой трансплантации, растет с каждым годом.

Особое место занимает донорство костного мозга. Его пересадка — порой единственное спасение для людей, страдающих тяжелыми заболеваниями крови. Сегодня в федеральном регистре — больше 300 тысяч доноров костного мозга. Шанс совпадения примерно 80%.

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