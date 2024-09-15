«Мутки» в стиле 1990-х: Рита Дакота чуть не стала жертвой афериста на Бали

Фото, видео: www.globallookpress.com / Vadim Tarakanov; Instagram* / ritadakota; 5-tv.ru

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Певица намерена обратиться в правоохранительные органы.

Певица Рита Дакота едва не стала жертвой афериста при покупке виллы на Бали. Об этом артистка рассказала в своих соцсетях.

По словам звезды, ее вместе с супругом Федором Белогаем пытались вовлечь в схему обмана — строительство будущей виллы пары собирались начать в зеленой зоне на Бали, что является нарушением местных законов. Артистка отметила, что разоблаченный мошенник пообещал вернуть ее залог в понедельник.

«И я не буду никогда больше играть в „принимающую и мудрую“, ни с аферистами по рабочим/бытовым делам, ни даже по таким мелочам, как с этими „комментаторами“ в „Инстаграме“*. Эра „принимающей терпилы“ недавно у меня официально закончилась», — поделилась переживаниями певица.

Как отметила артистка, она пригрозила аферисту негативными последствиями при невыполнении обещания. Дакота готова предоставить все необходимые документы в правоохранительные органы и раскрыть этот нелегальный бизнес.

«Я подключу просто все инстанции и все существующие СМИ, чтобы дать максимальную огласку, что творят на Бали некоторые типы, думающие, что „мутки в стиле 90-х“ могут порешать грубое нарушение законов и пагубное влияние на природу», — заявила певица.

Раннее 5-tv.ru писал, что Дакота поделилась с подписчиками необычным последствием беременности.

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