Более 50 очагов: в Ростовской области бушуют пожары

Фото, видео: 5-tv.ru

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К борьбе с огнем привлечены более двух тысяч пожарных и почти 300 единиц техники.

В Ростовской области с начала суток бушует более 50 ландшафтных пожаров, причиной которых стали сильный ветер, перехлест проводов линий электропередачи, а также неосторожное обращение с огнем. Об этом сообщил губернатор региона Василий Голубев.

«С начала суток оперативно-диспетчерские службы зафиксировали в регионе более 50 пожаров. Спасательные подразделения выезжают на место, но, к сожалению, штормовой ветер серьезно осложняет их работу», — написал он в своем Telegram-канале.

О напряженной обстановке в регионе сообщает и находящийся там корреспондент МИЦ «Известия» Борис Карягин.

«Едкие клубы черного дыма окутывают разные части Ростова-на-Дону. По информации от МЧС, около 60 очагов возгорания зарегистрировано сегодня за неполный день. То на одном, то на другом участке вспыхивает камыш, сухая растительность. Пожарные локализуют один очаг возгорания и тут же приступают к другому. Тушение осложняет сильный ветер в регионе. Объявлено штормовое предупреждение», — передал корреспондент.

По данным МЧС, пожары ликвидируют в Аксайском, Неклиновском и Каменском районах. Сложная ситуация отмечается в хуторах Морской Чулек и Светлый. Там огонь перекинулся на жилые здания, в результате чего пострадали 16 домов и пять хозяйственных построек. Из населенных пунктов эвакуированы 20 человек.

Кроме того, на левом берегу реки Дон в Ростове-на-Дону из-за загоревшегося камыша пламя охватило территорию площадью 1,5 тысячи квадратных метров.

Также сообщается о горящем складе со стройматериалами в городе Аксай. Пожарным удалось локализовать возгорание на площади 1,5 тысячи квадратных метрах, однако огонь перекинулся на частные домовладения, повреждены шесть жилых строений.

В ликвидации пожаров в Ростовской области задействовано 2 061 человек и почти 300 единиц техники.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что в поселках Степной и Лесной Луганской народной республики (ЛНР) бушуют пожары.