В тупике: хейтеры довели Анастасию Решетову

Фото: ИЗВЕСТИЯ / Эдуард Корниенко

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Модель атаковали боты.

Экс-возлюбленная рэпера Тимати, модель Анастасия Решетова закрыла свой аккаунт в Instagram* из-за атаки ботов и хейтеров. Об этом нелегком решении знаменитость объявила подписчикам в соцсети.

«Друзья, возможно, снова придется закрыть свою страницу здесь. Я провела эксперимент и держала профиль приватным несколько дней. В заявках на подписку помимо живых пользователей висели сотни и даже тысячи ботов одинаковой природы происхождения. Получается, когда мой профиль открыт, то они подписываются автоматически», — написала Анастасия.

Она объяснила, что все это ведет к тому, что она попадает в теневой бан. Чистка ботов не помогает, так как их поток нескончаемый. Свою страницу Решетова закроет, но блог вести продолжит.

Имя модели не исчезает с заголовков в связи с громким скандалом из-за развода певицы Алсу и бизнесмена Яна Абрамова. Модель подозревают в романе с бывшим супругом Алсу.

Ранее 5-tv.ru сообщил, что Решетова дала первое интервью после скандала с Алсу.

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