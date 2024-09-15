«Там я и познакомился»: Воробьев рассказал о новых отношениях

Певец Алексей Воробьев заявил, что вступил в отношения с подписчицей

Фото: www.globallookpress.com / Komsomolskaya Pravda

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Возлюбленная привлекла его умом и талантом.

Певец и актер Алексей Воробьев влюбился в фанатку. Об этом он рассказал в беседе с Леди Mail. Их отношения зародились на просторах Интернета, когда артист отвечал на сообщения подписчиков.

Артист ведет блог, где публикует стихотворения, размышления на разные темы, потому приходящие сообщения отличаются от привычных для блогеров. Аудитория у Воробьева собралась интеллектуальная.

Таинственной спутнице удалось привлечь к себе внимание звезды. Она зацепила его глубоким полетом мыслей и харизмой.

«Там я и познакомился с прекрасной, умной, талантливой, обворожительной девушкой, с которой сейчас встречаюсь», — поделился Воробьев.

Недавно артист вспомнил в соцсетях, как однажды влюбился в незнакомку в поезде, а уже завязал роман с фанаткой. Тогда он отметил пробежавшую искру между ним и спутницей. Путешественница подсела к нему в купе на верхнюю полку, игриво спросив у Алексея разрешения. Видимо, этот роман оказался непродолжительным.

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