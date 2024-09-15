Скрытые таланты: как ведическая астрология помогает в самопознании

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Эту древнюю индийскую науку также называют Джйотиш.

Ведическая астрология (Джйотиш), которой насчитывается более шести тысяч лет, является самым мощным инструментом в работе над собой, своим характером, судьбой и жизненными установками. Об этом в беседе с 5-tv.ru рассказала ведический астролог Анна Пицхелаури.

По словам эксперта, изучение натальной карты помогает понять истинную природу человека, который пришел в этот мир с определенными задачами.

«Это позволяет нам принять привычки человека, принять особенности характера и прекратить сражаться, прекратить переделывать наших близких. Это существенным образом меняет наши отношения в семье с детьми, родителями или нашими партнерами», — объяснила она.

Кроме того, с помощью натальной карты можно увидеть слабые и уязвимые места человека и в дальнейшем над ними поработать. Также есть возможность распознать скрытые таланты.

«Раскрывая свои скрытые таланты, человек становится более успешным и удачливым в жизни», — подчеркнула специалист.

Эксперт отметила, что важную роль в проживании «радостной и качественной жизни» играют планетные периоды.

«Планетные периоды дают нам на определенное время какие-то возможности, а какие-то возможности закрывают. Планетные периоды длятся от нескольких лет до десятилетий и очень важно понимать, в каком периоде мы с вами живем. Что же за планета является руководителем всей нашей жизни на протяжении последних пяти шести семи, а может быть и десяти лет?» — объясняет Пицхелаури.

С помощью астрологии можно получить четкие рекомендации, как наладить связь с этой планетой и гармонично провести определенный период жизни, а также правильно распределить свои ресурсы.

«Например, если идет период пятого дома и планеты, которая связана с пятым домом, то такому человеку, если он уже женат или находится в браке, нужно заняться вопросом детей. А может быть заняться развитием своего творческого потенциала, если дети уже есть в семье», — отметила астролог.

В случае, если человек одинок, в период пятого дома необходимо направить свои силы не на карьеру и саморазвитие, а на выстраивание личных отношений, которые в дальнейшем приведут к браку, считает эксперт.

Определив период планет, есть возможность правильно распределить свои жизненные ресурсы и не растрачивать их на те сферы деятельности, которые в ближайшее время «не дадут своих плодов», резюмировала Пицхелаури.

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