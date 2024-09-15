«Наперекор своим чувствам»: дочь Порошиной передумала быть актрисой

Фото: ИЗВЕСТИЯ / Дмитрий Коротаев

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Педагоги отмечали у звездной наследницы талант. Что же стало причиной неожиданного решения?

Младшая дочь актрисы Марии Порошиной — Серафима — ушла из театрального училища. Об этом артистка рассказала в беседе с 7Дней.ru

Звездная наследница осознала, что выбрала неподходящую профессию, хотя она делала в ней успехи. Девушка посчитала, что это не то поприще, на котором она себя видит через несколько лет.

«Но она никогда не пойдет на перекор своим чувствам. Конечно, решение дочки было для меня неожиданным, я не понимала — почему так?! Но я Симу не отговаривала и поддержала», — поделилась Порошина.

Мария гордится смелостью дочери. Не каждый человек готов кардинально изменить свою жизнь. Стоит учесть и то, что Порошина-младшая отказалась от удобного для нее варианта — мама и старшая сестра являются актрисами. А этот факт всегда делает путь к сцене проще.

Артистка также поделилась ситуацией из своей юности. Она тоже когда-то стояла на распутье, как дочь, но все же осталась в профессии.

Ранее 5-tv.ru сообщил, что актриса Мария Порошина тайно вышла замуж.