Склад со стройматериалами горит в Ростовской области

Склад со строительными материалами загорелся в Ростовской области

Фото: ИЗВЕСТИЯ

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Из-за сильного ветра огонь перекинулся на частные домовладения.

Склад воспламинился в городе Аксае Ростовской области. Об этом стало известно из Telegram-канала МЧС России.

Возгорание произошло на площади 1100 квадратных метров. В помещении хранились строительные материалы.

«В ликвидации пожара задействованы порядка 100 специалистов и 38 единиц техники», — уточнили в ведомстве.

Ситуация осложняется тем, что на упомянутой местности бушует ветер. Из-за сильных порывов пламя перекинулось на ближайшие домовладения и сухую траву, которая моментально начинает полыхать.

Сотрудники МЧС по Ростовской области стараются локализировать очаги огня в кратчайшее время. Жителям ближайших районов стоит закрыть окна и стараться избегать прогулок по улице, чтобы не дышать дымом.

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