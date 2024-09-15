«Кошка умерла с ним»: Кудрявцева раскрыла обстоятельства смерти зятя

Телеведущая Кудрявцева рассказала, что ее зять умер от инфаркта

Фото: Вадим Тараканов / ТАСС

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Телеведущая тяжело переносит утрату близкого человека.

Телеведущая Валерия Кудрявцева рассказала, что ее зять Дмитрий Жуков умер от инфаркта.

«У него случился инфаркт. Кошка умерла с ним в один день», — написала она в своем Telegram-канале.

Для Кудрявцевой бывший муж ее родной сестры был очень близким человеком. Вместе с ним прошли ее молодые годы. Как вспоминает телеведущая, они играли на гитаре и изучали космос, которым Жуков «болел» всю жизнь. Его смерть стала для знаменитости настоящим потрясением. Уже несколько дней она не может отойти от шока и продолжает плакать.

Валерия охарактеризовала свои ассоциации с зятем как «что-то порядочное, доброе, смешное и родное».

«Ты был лучшим и достойным мужчиной, офицером! На этой планете! И все не зря! Лети», — трогательно попрощалась звезда с зятем.

Похороны Дмитрия Жукова состоялись сегодня по всем правилам захоронения военных: с почетным караулом и тремя оружейными залпами. Он носил почетное звание подполковника. Всю свою жизнь он посвятил служению Родине и изучению космоса.

Ранее 5-tv.ru сообщил, что Кудрявцева шокирована поведением Чеботиной.