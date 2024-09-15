Российские силы уничтожили ж/д эшелон с иностранным вооружением ВСУ

Фото: © РИА Новости

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Также поражены места хранения украинских БПЛА.

Вооруженные силы (ВС) России в ходе спецоперации уничтожили склад ракетно-артиллерийского вооружения украинской армии и железнодорожный эшелон с западным оружием. Об этом сообщили в Минобороны РФ.

Уточняется, что для выполнения целей РФ были задействованы оперативно-тактическая авиация, беспилотники, ракетные войска и артиллерия.

«Уничтожены железнодорожный эшелон с иностранным вооружением и склад ракетно-артиллерийского вооружения, а также нанесено поражение местам хранения безэкипажных катеров», — говорится в сообщении.

Поражены еще места хранения БПЛА, цех производства компонентов для оперативно-тактических ракет ВСУ, а также скопления живой силы противника и его военной техники в 148 районах проведения СВО.

Президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года выступил с обращением к нации и заявил о начале спецоперации по защите Донбасса, главными целями которой стали демилитаризация и денацификация Украины. Российский лидер подчеркивал, что ВСУ возобновили массированные обстрелы жилых кварталов ЛНР и ДНР.

Попытки урегулировать конфликт путем дипломатии Украина проигнорировала, поэтому Россия решила оказать еще на тот момент самопровозглашенным республикам военную поддержку.

США, страны ЕС и НАТО представили спецоперацию как «вторжение» и фактически объявили России войну, начав оказывать военную помощь киевскому режиму.

Ранее 5-tv.ru писал, что российские силы сбили два украинских Су-27 и МиГ-29. Также удалось перехватить снаряд HIMARS и другие цели.